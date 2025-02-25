Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: Kuvvet komutanlarını hedef alması kabul edilemez

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin grup toplantısında söylediklerini tepki gösteren Ömer Çelik, "Kuvvet komutanlarını hedef alması kabul edilemez." diye konuştu.

Ömer Çelik, "Sayın Özgür Özel'in grup konuşmasında kullandığı cümlelerle kuvvet komutanlarını doğrudan hedef alan açıklamalar yaptı. CHP Genel Başkanının isimleri zikrederek 'ben bunları not ediyorum' demesi, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde hizipçilik komutacılık üretme, bu vasıtayla CHP'ye siyaset yolu açma şeklindeki tavrın aynen devam ettiğini gösteriyor. Geçmişte de CHP milletin onayıyla iktidar olamadığı için tercih ettiği iki yolu vardı. Biri TSK içinde bir kaos ortamı yaratarak askeri vesayetten yana olmak. İkincisi ise yargının içine karışarak oralarda kadroculuk, hizipçilik yaparak bir takım kaoslar çıkarmak şeklindeydi. Bir disiplin soruşturması çerçevesinde kuvvet komutanlarını hedef gösteriyor. Bunu da 'Bana böyle söylediler' diye destekliyor. CHP'nin yönetilememesi sorunu bu tür spekülasyonlarla kapatılmaya çalışılıyor. Özgür Özel'in sözleri siyaset adabına aykırıdır." dedi.



"Devlet kurumlarını hedef alan kim varsa karşısında bizi bulacak" diyen Çelik, "Ancak Türkiye'ye düşmen devletler kuvvet komutanlarını hedef alır." ifadelerini kullandı.

CHP KURULTAYINA SORUŞTURMA

"Sayın Özgür Özel önce şeibeli kurultaya cevap versin. Biz burada gerçeğin açığa çıkmasını istiyoruz. Son kongremizde delegelerimize verilen hediyeyi diline dolamış. Tüm partilerin kongrelerinde, yıl dönümlerinde böyle hediyeler verilir. Biz soru sorduk sadece. Ama doğrudan iddiada bulananlar, CHP'nin eski genel başkanı, eski milletvekilleri ve belediye başkanları var."

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) kararı ile TSK'dan ayırma cezası alan 5 teğmene ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Tevfik Algan'ın bu ihraçlara şerh koyduğunu ileri sürdü.



Algan'ın kendisine yapılan baskılar sonucunda görevinden ayrıldığını iddia eden Özel, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nu eleştirdi.