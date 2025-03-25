Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: "Siyasetçi gibi konuşmaktan uzaklaşmıştır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Saraçhane'deki gösteriler esnasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı boykot çağrısına tepki gösterdi.

"SALDIRGAN DİL KENDİSİNE ZARAR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "bir saldırgan gibi konuşmaya devam ederek, siyasetçi gibi konuşmaktan tamamen uzaklaştığı" değerlendirmesinde bulunan Çelik, Özel'in her konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti'yi, Cumhur İttifakı'nı ve medya kuruluşları ile şirketleri hedef alan "saldırgan" dilin sadece kendisine zarar vereceği yönünde görüş bildirdi.

"ŞİRKETLERİ BOYKOT ÇAĞRISIYLA KENDİ LİYAKATİNİ BOYKOT ETTİ"

Ömer Çelik, "Özgür Özel, milli şirketleri boykot etme çağrısı yaparak, sadece kendisinin CHP Genel Başkanlığı'na liyakatini boykot etmiştir. Özgür Özel'in medya kuruluşlarını ve şirketleri açıkça bu şekilde tehdit etmesi, siyasal zorbalıktan başka bir şey değildir. Siyasi cümle kurma kabiliyeti olmayanların tehdit dilinden başka bir yeteneği olmadığı görülmüştür." ifadelerini kullandı.

"İTTİFAKA SALDIRI HEDEF SAPTIRMAK"

Çelik, paylaşımının devamında şunları kaydetti:

"Özgür Özel'in kendini ispat çabası içinde kullandığı bu dil, siyaset rotasından tamamen çıkmıştır. CHP'nin kendi iç gündemi olan konularla ilgili Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'mize ve Cumhur İttifakımıza saldırması hedef saptırmaktan başka bir şey değildir. İşin siyasi açıdan esası şudur. Bazı CHP'liler, bazı CHP'li belediyelerin yolsuzluk yaptığını söyleyerek, aylardır gündemdeki iddiaları dile getirdi. Bazı CHP'liler, geçmiş kurultayda hile yapıldığını öne sürerek CHP Olağanüstü Kurultayı'nın iptali için mahkemeye başvurdu. CHP yönetimi konuyu saptırmamalı, iddia sahibi CHP'lilere cevap yetiştirmelidir. CHP yöneticilerinin, CHP gibi köklü bir partiyi saldırgan ve zorba bir zihniyetin merkezi haline getirmesi vahimdir. Rakiplerimizin sağduyulu olmasını ve gerçek siyasetle karşımıza çıkmasını isteriz. Karşımıza zorbalık ve saldırganlık dolu sahte siyasetle çıkanlara ise gerekli cevabı ve hak ettiklerini layıkıyla veririz."