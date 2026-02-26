Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki. "Siyasi navigasyon" problemi vahim bir noktaya geldi
26.02.2026 12:31
Son Güncelleme: 26.02.2026 12:43
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki göstererek "Sayın Cumhurbaşkanımızı grup toplantımızda 'ilahi okuyor' diye eleştirmiş. CHP Genel Başkanı'nın 'siyasi navigasyon' problemi vahim bir noktaya geldi." dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i sert sözlerle eleştirdi.
CHP lideri Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda “ilahı okuyor” diye eleştirdiğini belirten Ömer Çelik, “CHP Genel Başkanı'nın 'siyasi navigasyon' problemi vahim bir noktaya geldi. Tespitlerinin yanlışlığı ve teşhislerinin dayanaksızlığı konusunda kendi rekorlarını kırmaya devam ediyor.” dedi.
Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
“-CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sayın Cumhurbaşkanımızı grup toplantımızda 'ilahi okuyor' diye eleştirmiş. CHP Genel Başkanı'nın 'siyasi navigasyon' problemi vahim bir noktaya geldi. Tespitlerinin yanlışlığı ve teşhislerinin dayanaksızlığı konusunda kendi rekorlarını kırmaya devam ediyor.
-AK Parti milletin partisidir. Evlerde, yollarda vatandaşlarımızın dilinden düşmeyen güzel sözlerin, okul bahçelerinde çocuklarımızın cıvıl cıvıl neşesine eşlik eden ifadelerin AK Parti grup toplantımızda Cumhurbaşkanımız tarafından dillendirilmesi bizim ruh kökümüzün neticesidir.
-Sayın Özgür Özel, özgürlük denilmesi gereken yerde baskı ile öne çıkan, millet denilmesi gereken yere vesayet tabelası asan bir siyasi geleneği sürdürdüğü için bir türlü bunları anlamıyor. AK Parti grubunda sadece milletin dili konuşulduğu için anlamakta zorluk çekiyor. Milletin adamı Cumhurbaşkanımızın doğum günü kutlu olsun. Sadece millete adanmış ve sadece milletin dilini konuşan yürüyüşünün daha nice bereketli yılları olsun.”
ÖMER ÇELİK, HOCALI KATLİAMI'NDA HAYATINI KAYBEDENLERİ ANDI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenleri de andı.
Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "26 Şubat 1992'de Hocalı'da katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz. Onları hiçbir zaman unutmayacağız. Can Azerbaycan'ın acısı bizim acımızdır." ifadelerine yer verdi.
Hocalı Katliamı'nın üzerinden 34 yıl geçti. (İnfografik: AA)
HOCALI KATLİAMI'NIN 34. YILI
Hocalı Katliamı, 20. yüzyılın en kanlı olaylarından biri. Hocalı Katliamı'nın üzerinden 34 yıl geçti. Azerbaycan'da Ermeni güçlerinin 26 Şubat 1992'de Hocalı'da katlettiği 613 kişi için anma törenleri yapılıyor.
Azerbaycanlılar, katledilen 613 kişiyi anmak için Bakü'deki Ana Feryadı Anıtı'na akın etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu da anıt önünde düzenlenen törene katıldı; AK Parti adına çelenk bıraktı.
Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Azerbaycan'a karşı toprak iddiasıyla saldırıya geçen Ermeniler, 1991'in son günlerinde ablukaya aldıkları, bölgenin tek havaalanına sahip ve stratejik önem taşıyan Hocalı'yı ele geçirmek için harekete geçmişti. Ermeniler; 26 Şubat'ta, kuşatma altına alınan kasabaya, sivillerin bölgeden çıkışına müsaade etmeden girdi. Azerbaycan kaynaklarına göre nihai saldırı sırasında; 83'ü çocuk ve 106'sı kadın olmak üzere 613 kişi katledildi. Katliamla ilgili geride kalan 34 yılın ardından herhangi bir sorumlu cezalandırılmadı.