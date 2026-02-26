Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki. "Siyasi navigasyon" problemi vahim bir noktaya geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i sert sözlerle eleştirdi.

CHP lideri Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda “ilahı okuyor” diye eleştirdiğini belirten Ömer Çelik, “CHP Genel Başkanı'nın 'siyasi navigasyon' problemi vahim bir noktaya geldi. Tespitlerinin yanlışlığı ve teşhislerinin dayanaksızlığı konusunda kendi rekorlarını kırmaya devam ediyor.” dedi.

Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“-CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sayın Cumhurbaşkanımızı grup toplantımızda 'ilahi okuyor' diye eleştirmiş. CHP Genel Başkanı'nın 'siyasi navigasyon' problemi vahim bir noktaya geldi. Tespitlerinin yanlışlığı ve teşhislerinin dayanaksızlığı konusunda kendi rekorlarını kırmaya devam ediyor.

-AK Parti milletin partisidir. Evlerde, yollarda vatandaşlarımızın dilinden düşmeyen güzel sözlerin, okul bahçelerinde çocuklarımızın cıvıl cıvıl neşesine eşlik eden ifadelerin AK Parti grup toplantımızda Cumhurbaşkanımız tarafından dillendirilmesi bizim ruh kökümüzün neticesidir.

-Sayın Özgür Özel, özgürlük denilmesi gereken yerde baskı ile öne çıkan, millet denilmesi gereken yere vesayet tabelası asan bir siyasi geleneği sürdürdüğü için bir türlü bunları anlamıyor. AK Parti grubunda sadece milletin dili konuşulduğu için anlamakta zorluk çekiyor. Milletin adamı Cumhurbaşkanımızın doğum günü kutlu olsun. Sadece millete adanmış ve sadece milletin dilini konuşan yürüyüşünün daha nice bereketli yılları olsun.”

ÖMER ÇELİK, HOCALI KATLİAMI'NDA HAYATINI KAYBEDENLERİ ANDI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenleri de andı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "26 Şubat 1992'de Hocalı'da katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz. Onları hiçbir zaman unutmayacağız. Can Azerbaycan'ın acısı bizim acımızdır." ifadelerine yer verdi.