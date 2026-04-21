Ömer Çelik'ten Özgür Özel'in sözlerine tepki. "Siyasi yetersizliğinin ispatı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik , CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na yönelik sözlerinin, kendi siyasi yetersizliğinin ispatı olmaktan öteye geçmeyeceğini bildirdi.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'mize ve Cumhur İttifakı'mıza dönük sözleri, kendi siyasi yetersizliğinin ispatı olmaktan öteye geçmez. Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyasetine dönük saldırıları yok hükmündedir. Türkiye 'nin tüm dünya tarafından kabul edilen özgün ve güçlü politikalarına dönük sözleri ise siyasi cehaletinin teşhirinden başka bir şey değildir. Özgür Özel, her geçen gün daha çok Avrupa'daki aşırı sağcı siyasetçilerin alt ligine dahil oluyor. Özgür Özel, vesayet altında politikayı kimin yaptığını merak ediyorsa kendi politikasına bakması yeterlidir."

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ACAR: CUMHURBAŞKANIMIZA DİL UZATARAK ÖRTEMEZSİN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar da, "İspanya kapılarında, bekleme salonlarında 'figüran' kalmanın ezikliğini Cumhurbaşkanımıza dil uzatarak örtemezsin Özgür Özel." ifadesini kullandı.

Acar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

“İspanya kapılarında, bekleme salonlarında 'figüran' kalmanın ezikliğini Cumhurbaşkanımıza dil uzatarak örtemezsin Özgür Özel. Filistinli bebeklere 'İsrailli' diyecek kadar pusulayı şaşırmanız, düpedüz bir zihniyet fiyaskosudur. Küpün içinde ne varsa dışına o sızıyor, ağzınızdan dökülen bu şuursuzluk, asıl safınızı ele veriyor. Vizyonunuz sığ, tavrınız aciz... Şunu iyi bilin, siz kapı eşiklerinde icazet beklerken, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, her platformda mazlumların yanında dimdik durmaya devam ediyor.”

AK PARTİ GENEL SEKRETERİ İNAN: CHP'NİN SÜRÜKLENDİĞİ ÇUKURUN NE ÖZETİ



AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na yönelik sözlerine ilişkin, "İçerideki belediye başkanlarının Özgür Özel'i, Özgür Özel'in ise devletin kurumlarını ve bizleri tehdit etmeye kalkıştığı bu aciz tablo, CHP'nin sürüklendiği siyasi çukurun en net özetidir." değerlendirmesinde bulundu.

İnan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savunulamayacak boyuta ulaşan rüşvet, irtikap ve yolsuzluk ağları, kamunun helal kaynaklarıyla finanse edilen karanlık 'özel hayatlar'... CHP zihniyetinin içine düştüğü bu yozlaşma, artık mızrağın çuvala sığmadığı ve milletimizin vicdanını kanatan acı bir gerçektir. Bu çürümüşlükle yüzleşip nedamet getirmek, milli ahlak zemininde bir öz eleştiri vermek yerine hukukun işleyişini siyasi şantaj ve rövanş tehditleriyle gölgelemeye çalışmak, ancak milli değerlerden ve devlet adabından tamamen kopuk bir siyasi aklın ürünü olabilir. İçerideki belediye başkanlarının Özgür Özel'i, Özgür Özel'in ise devletin kurumlarını ve bizleri tehdit etmeye kalkıştığı bu aciz tablo, CHP'nin sürüklendiği siyasi çukurun en net özetidir." ifadelerini kullandı.

Özel'in "idrak edemediği" çok net gerçekler olduğu yönünde görüş bildiren İnan, şunları kaydetti:

“Bir, kendisinin belediye başkanlarına diyet borcu var. Bizim kimseye diyet borcumuz yok. İki, ⁠biz siyasi rövanş tehditlerine 1960 darbesinden bu yana şerbetliyiz. Vız gelir. Üç, gündem saptırmaya yönelik ara seçim senaryoları, siyasi rövanş hezeyanları veya Silivri önünde kurduğunuz tiyatro çadırları... Şovlarınız ve şantajlarınız, mızrağın çuvalı yırtmasını ve bu yozlaşmış zihniyetinizin kendi kazdığı kuyuya düşmesini durduramayacaktır.”