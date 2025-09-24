Ömer Çelik'ten muhalefete sert tepki: "Siyasi misyoner" gibi hareket ediyorlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, muhalefetin sürekli yabancı siyasetçileri esas alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldıklarını belirterek "Bu ibretlik bir durumdur." dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik "Bunlar 'siyasi misyoner' gibi hareket ediyorlar. Hiçbir milli hassasiyet ölçüsüne ve gerçeklere saygı göstermiyorlar." ifadesini kullandı.

Ömer Çelik, yabancı bir siyasetçinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük bir söz söylediği zaman bunun ilk alıcısının muhalefet partilerinin bazı siyasetçileri olduğunu söyledi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Bunlar, yabancı siyasetçilerin Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza dönük mesnetsiz sözlerini yaymak için 'siyasi uydu' gibi hareket ediyorlar. Kuşkusuz bu sağlıksız ve siyasi olarak da son derece sakıncalı bir durum." dedi.

"Kurulan her barış masasında ve diplomasi zemininde Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyaseti uluslararası bir referans haline gelmiştir." diyen Çelik, "Bu gerçeklere karşı çarpık bir yaklaşım geliştirenlerin amaçları ve misyonları bellidir." mesajını paylaştı.