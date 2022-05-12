Ömer Çelik'ten sığınmacı açıklaması: Günü geldiğinde gidecekler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Türkiye terör örgütlerine hiçbir şekilde göz açtırmıyor, hareket alanı bırakmıyoruz. Terör destekçisi grupların kara propagandası devam ediyor. Göç meselesi üzerinden provokasyonlara şahit oluyoruz.

Türkiye'nin göç yönetimi konusunda tecrübesi var. Düzensiz göçle etkili şekilde mücadele ediliyor. Uyum konusunda kapsamlı çalışmalar yapılıyor. Sorunun kaynağında çözüleceği stratejiler üretiliyor.

Vatandaşlarımızın göçmenlerle ilettikleri sorunlara etkili şekilde müdahale edilmektedir. Vatandaşlarımız lütfen kendileri müdahale etmesinler.

Birtakım yanlış anlaşılmalar, yanlış olaylar söz konusu olabilir. Büyük riskler, sıkıntılar doğabilir. Doğru olan yöntem güvenlik güçlerine haber verilmesidir.

"Biz göndereceğiz" diyenler konuyu istismar ediyorlar. Otobüslerle katillere teslim etmek söz konusu değil. Sonsuza kadar kalmayacaklar, günü geldiğinde zaten gidecekler.

Türkiye'nin geri gönderecek politikası, mekanizması vardır. Tehdit ortadan kalktığında gönüllü şekilde dönecekler. Kaygılarını dile getiren vatandaşlar bu konunun takip edildiğini bilsinler.



