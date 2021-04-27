Ömer Çelik'ten 'soykırım' açıklaması: Hiçbir tarihi dayanağı olmayan bir yaklaşımdır

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Çelik'in konuşmasından satır başları:

BİDEN'IN 'SOYKIRIM' AÇIKLAMASI

Soykırım kelimesinin milletimiz, tarihimiz için kullanılmasını asla kabul etmeyiz. Sorumsuz, hiçbir tarihi dayanağı olmayan bir yaklaşımdır. Hangi bilgiye dayanarak bu şekilde kesin bir hükmü verecekler ve bir milleti lekelemeye çalışacaklar? Net bir şey biliyoruz: Bu politikalar diasporadaki Ermeni fanatik çıkar gruplarının tamamen lehinedir. İlk defa bir ABD başkanının böyle fanatik bir gruba teslim olduğunu görüyoruz. Burada siyaset ve diplomasinin varlık sebebini de terk eden, maalesef son derece dar bir bakış açısıyla karşı karşıyayız. Bir yerde bir soykırım suçundan bahsedebilmek için uluslararası ceza mahkemesinin hukuken bir kararı olması gerekir. Zaman aşımının olmaması, faillerinin yaşıyor olması gerekir. Hukuki açıdan da baktığımız da altı tamamen boş.

NY Times ve Washington Post gazetelerinde yayınlanmıştı. 69 Amerikalı tarihçi bu mektubu kaleme almıştı. Biden'ın da içinde bulunduğu senatörlere yazıyorlar. 1915 olaylarının herhangi bir şekilde soykırım olarak adlandırılamayacağı şeklinde, 1915 olaylarının karmaşık, tartışmalı doğasına dikkat çeken bir mektup. Tarih komisyonunu kurulmasından başka Türkiye, Ermenistan ile aramızda güven artırıcı önemler için bir eylem planı da hazırlamıştı. Ermenistan bunu kabul etmişti fakat bu eylem planı da Ermenistan AYM'si tarafından reddedilmiştir. Sonuç nettir: Türkiye öz güvenle bu meseleye yaklaşırken Ermenistan tarafı sürekli olarak bundan kaçmıştır. Sayın Biden'ın yaptığı bu açıklama birden çok şeyi sabote etmiştir. Herhangi bir tarih komisyonuna yaklaşmayan diasporanın tezlerine destek verir bir sonuç doğmuştu. Ermenistan Türkiye ile normalleşme fırsatını kaçırdı.

CENEVRE'DE KIBRIS ZİRVESİ

KKTC Başkanı Sayın Tatar dün Türkiye'yi ziyaret etti. Rum-Yunan tarafının maksimalist politikaları hiçbir şekilde çözüme yanaşmadı.

Maalesef önceki cumhurbaşkanı Akıncı, görev süresinde yaptığı çirkin açıklamalara birini daha eklemiştir. Sayın Tatar'a hoş olmayan bir ifadede bulunmuştur. KKTC Cumhurbaşkanlığı makamında bu kadar çirkin söylemi görev döneminde yürüten birisinin emekli olduktan sonra daha aklı başında bir yaklaşım üretmesi beklenirdi. KKTC'nin her zaman yanındadır Türkiye. Hak ve menfaatlerinin gasp edilmesine müsaade etmeyecektir.

27 NİSAN E-MUHTIRASI

Bir muhtıra teşebbüsünde bulunulmuştu 27 Nisan gecesinde ve ilk defa bir hükümet tavır koydu. Daha önceki muhtıralarda 'hükümet gereğini yapsın' denirdi ve hükümetler maalesef gereğini yaparlardı ve demokrasimiz sakatlanırdı. Türk siyasi tarihinde ilk defa bir muhtıra kabul edilmemiştir. Kabul edilseydi muhtıra olacak şey, kabul edilmediği için kağıt parçası olmuştur.

KILIÇDAROĞLU'NUN BİDEN AÇIKLAMASI

İftiraya sahip çıkıp kendi hükümetine tepki gösteriyor. Keşke CHP'Yi bu duruma düşürmeseydi.