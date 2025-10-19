Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye açıklaması: İftira ve ithamları kınıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Devletimizin niteliklerine ve milletimizin değerlerine dönük saldırgan ve hakaretamiz söylem ve eylemler siyasi tartışma ya da siyasi fikir beyanı değildir." dedi.

Bu yaklaşımların, siyaseti zehirleme ve demokrasiye suikast teşebbüsü olduğunu kaydeden Çelik, "Devletimizin niteliklerini demokrasi karşıtlığı üretmek için kullananlar da, milletimizin değerlerini kardeşlik mayamızın zıddı olan bir fanatizm için istismar edenler de aynı şekilde zehirlidir." ifadelerini kullandı.

Çelik, "Birbirine zıt gözüken tüm bu zehirli sözde siyasetlerin karşısındayız." dedi.

"TARİH FANATİK İDEOLOJİLERİN SAVAŞ ARENASI DEĞİL"

Tarihi olayları güçlü bir gelecek için değerlendirmek yerine, bir rövanş ve savaş alanı gibi görmenin sağlıklı bir zihniyet ortamı doğurmayacağını vurgulayan Ömer Çelik, "Tam tersine tarihi 'travmatik bir siyaset'in mühimmatı haline getirir. Bu son derece yanlıştır. 'Tarih' fanatik ideolojilerin savaş arenası değildir." ifadelerini kullandı.

"ZEHİRLİ YAKLAŞIMLARI LANETLİYORUZ"

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve istiklal mücadelesine dönük kullanılan dilin hakaret içermesinin kabul edilemez olduğunu belirten Ömer Çelik, "Bu zehirli yaklaşımları ve 'yalan siyaseti'ni lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

"İFTİRA VE İTHAMLARI KINIYORUZ"

Terörsüz Türkiye sürecinin güçlü yarınlara kavuşma ve emperyalist vesayetten kurtulma amacı taşıdığını kaydeden Çelik, "Devlet politikası olan bu sürecin milli dinamiklerine, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Devlet Bahçeli'ye dönük haksız iftira ve ithamları en güçlü şekilde kınıyoruz." dedi.

Çelik, "Öte yandan terörsüz Türkiye sürecine sabotaj düzenleyerek terör propagandası yapanların millet hayatımıza ve kardeşlik mayamıza tasallutunu reddediyoruz ve bu gayrı meşru yaklaşımlarla mücadelemizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik şöyle devam etti:

"Kahraman emniyet ve güvenlik güçlerimizi lanetli bir zihniyet ve zehirli bir dille 'düşman' diyerek hedef alanları ve terör propagandası yapanları lanetliyoruz. Bunların 'terörsüz Türkiye' sürecine 'suikast' teşebbüsünde bulunmaları beyhudedir ve cevabını siyaset ve hukuk zemininde alacaktır.

'Terörsüz Türkiye' süreci milli bir gözle yürütülen ve milletimizin değerlerine yaslanan bir süreçtir. Bunun istismar edilmesine, marjinal ve faşist ajandaların payandası yapılmasına asla müsaade etmeyiz.

Siyasi hayatımız, demokrasimiz ve milletimizin bilinci, tüm gelişmeleri yerli yerine oturtacak olgunluğa ve yüksek niteliklere sahiptir. Türkiye 'ortak kader' ve 'ortak gelecek' bilincine sahip evlatları sayesinde, hiçbir yan yola sapmadan ve çıkmaz sokağa girmeden ana istikametinde ilerlemektedir. Yanlış işlere tevessül edenler, milletin iradesiyle ve hukukla yüzleşecektir.

Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği Türkiye Yüzyılı hedeflerine en güçlü adımlarla ilerliyoruz. Bunun provokasyonlarla önünün kesilmeye çalışılmasına asla izin vermeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı hedefleri, her bir vatandaşımızın emeğinin eseri olacaktır. Siyasi sağduyumuz, toplumsal basiretimiz ve kardeşlik mayamız, her türlü kötülük projesini mağlup edecektir.

Cumhurbaşkanımızın sık sık vurguladığı 'TEK VATAN, TEK MİLLET, TEK DEVLET, TEK BAYRAK' ilkesi bugünümüzün ve geleceğimizin pusulasıdır."