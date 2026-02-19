Ömer Çelik'ten terörsüz Türkiye mesajı. "Hedefimize güçlü çalışmalarla ve stratejik sabırla ilerliyoruz"

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu dün son kez toplanarak süreç raporunu tamamladı.

60 sayfalık terörsüz Türkiye raporu, komisyonda 47 oyla kabul edildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda raporun kabul edilmesinin ardından gelinen aşamayı değerlendirdi.

Çelik, mesajında "terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge" hedefine sağlam ilkelerle, güçlü çalışmalarla ve stratejik sabırla ilerlediklerini vurguladı.

Ömer Çelik, "Türkiye'yi ve bölgemizi bu hedeflerine ulaştırmak için siyasi olarak iç bütünlüğü olan ve sadece milletimize yaslanan çalışmalar yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

"TÜM DEVLET KURUMLARI GÜÇLÜ KOORDİNASYON İÇİNDE ÇALIŞIYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu net iradenin, süreci baltalamaya çalışan her türlü aşırılığı bertaraf ettiğine dikkati çeken Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla devlet projesi olan "terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge" hedefi için tüm devlet kurumlarının güçlü bir koordinasyon içinde çalıştığının altını çizdi.

"KÖTÜLÜK ŞEBEKELERİNİN EN BÜYÜK ARACI TERÖR"

Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimiz, demokrasimiz, hukuk devletimiz ve güvenliğimiz için terörsüz bir gelecek herkesin kazandığı bir tablo ortaya çıkaracaktır. Bu süreçte Yüce Meclis, milletimiz adına değerli bir inisiyatif almıştır. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un ve farklı partilerden sorumluluk bilinciyle hareket eden değerli milletvekillerinin kıymetli çalışmalarıyla 'Terörsüz Türkiye' hedefi için Meclis boyutunu güçlü bir şekilde hayata geçirmiştir. Etrafımızdaki gelişmeler bugünlerde daha net şekilde gösteriyor ki kötülük şebekelerinin en büyük aracı terördür. Kendilerini görünmez kılarak, vekalet unsurları yoluyla ülkemize ve yakın coğrafyamızdaki kardeş halklara en çok bu yöntemlerle zarar vermeye çalışıyorlar.

"ÜLKEMİZİ VE BÖLGEMİZİ TERÖRDEN ARINDIRACAĞIZ"

'Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge' hedefimiz iç bütünlüğümüze ve yakın coğrafyadaki kardeş halklarla birliğimize zarar vermeye çalışan tüm siyasi kötülük ajandalarına karşı da bir duruştur. 'Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge' hedefi milletimizin her bir ferdi ve komşu ülkelerin halkı olan her bir kardeşimizin geleceği içindir. Yüzyıllardan süzülen ve sadece milletimize yaslanan siyasi akılla ülkemizi ve bölgemizi terörden arındıracak irademizi daha da güçlendireceğiz."

“YAKIN COĞRAFYAMIZDAKİ HALKLARLA YEPYENİ SİYASİ PERSPEKTİFLER OLUŞTURACAĞIZ”

Çelik, medeni bir hayatın tüm kazanımlarının, dünya çapında hedef alındığını belirterek, "Demokratik değerlerin ve ahlaki ilkelerin yozlaşmış çıkar şebekeleri tarafından en ağır saldırılara uğradığını görüyoruz. Tüm bunlar karşısında gerçek bir medeni değerler savunusunun daha güçlü şekilde yapılması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız ve Türkiye bunun öncüsüdür. Yakın coğrafyamızdaki halklarla 'kardeşlik siyaseti' temelinde yepyeni siyasi perspektifler oluşturacağız. Barbarlığın her türlü saldırısı karşısında, gerçek medeni değerleri savunacağız." ifadelerini kullandı.