Ömer Çelik'ten Tunç Soyer'in sözlerine tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde, işgalcilere karşı duruşumuzun anlatılması gerekirdi. İşgalcilere söylenmeyen sözler tarihimize söylendi. İşgalcilere karşı olan duruşumuz anlatılması gerekirken içeriye dönük tartışmaya çevrilmesi ciddi şuursuzluktur. Atatürk'ün sözleri bağlamından koparıldı, bu istismardır.

Türkiye'yi köksüz bir devlet gibi göstermeye çalışırsanız, bu devlet geleneğimiz açısından da yanlış bir yaklaşımın içerisine girer. Türkiye Cumhuriyeti de, Osmanlı Devleti de bizimdir. Bu kavga yetersiz zihinlerin kimlik kavgasından siyasi kriz çıkarıp, yıllarca kötülük yapmıştır. 9 Eylül ruhu yaşatılmalı, iç kavgaya dönüştürülmemeli.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadele açısından güçlü adımlar atmaya devam ediyoruz. Müttefiklerimizin ortaya koyduğu bazı ilkesizliklerle mücadele etmek istiyoruz. ABD'nin teröristler için taziye mesajı yayınlaması bu ilkesizliklerin başında geliyor. Tabii ki bu NATO prensipleri, ABD-Türkiye arasındaki güvenlik mutabakatına aykırıdır.

Suriye'deki PYD'nin PKK'nın ta kendisi olduğu net bir şekilde herkes tarafından biliniyor. Müttefiklerimizin DAEŞ'le mücadele adı altında PKK gibi bir terör örgütüne taziye ve ziyaret yaklaşımına girmeleri baştan aşağı ilkesizliktir.

YUNANİSTAN İLE GERGİNLİK

Yunanistan'ın yükseltmeye çalıştığı tahriklerin farkındayız. Açık bir şekilde bu bir haydutluktur. Yunanistan'ın haydutluktan uzak durması gerekir. Bu şekildeki tacizlere son vermelidirler. Sorunların masada çözülmesi için Türkiye bu anlayışa sahiptir. Bütün sorunların çözüm yeri masadır. Yunanistan masadan kaçmayı bırakmalı.

YURTLAR MESELESİ

Şimdiye kadar yapılmış, yapılanlarla birlikte yurt kapasitemiz 825 bini geçti. Bize yaklaşabilen en yakın ülke yurt kapasitemizin yarısına ulaşabildi. Tüm bu tablo konudaki hassasiyeti ve başarıyı göstermektedir. Cumhurbaşkanımızın öğrencilerin dışarıda kalmaması için iradesi neticede bizi 825 binlik yurt kapasitesine ulaştırdı.

Öğrencilerimizin hızlı bir şekilde yerleştirilmesi ve böylece hemen hemen en yakın ülkeye iki kat fark atan bir tablonun ortaya çıkması öğrencilerimizin ve velilerimizin lehine bir sonuç olarak gerçekleşmiştir.

"BULUŞULUYOR, TARTIŞILIYOR TEKRAR AYRILIYOR"

6'lı Masa'da yeterince toplantı yapıldı. Anlaşıldığı kadarıyla en temel konularda bile herhangi şekilde mutabakata varılamıyor. Özelleştirmeden yana olanlar var, ciddi olarak karşı olanlar var. Suriye politikasında Esat rejiminin yaptıklarının nasıl zalimlik olduğuna dönük olarak vurgularda bulunanlar var, bunun tam tersini söyleyenler var. HDP'ye bakanlık verilmesi meselesi böyle.

Birisi konuşuyor arkasından açıklamalar geliyor. Millete karşı en büyük vazifemiz dürüst bir şekilde, şeffaf şekilde bu tezleri ortaya koymak lazımdır. 6'lı Masa'nın her konuda 6'lı düşünmesi, ortada bir masa olduğu izlenimini vermiyor. Buluşuluyor, tartışılıyor tekrar ayrılıyor. Herhangi bir siyasi mutabakat çıkmıyor. Bu onların iç problemidir. İstedikleri kadar oturur, konuşurlar. Artık 6'lı Masa diye bir bütünlükten bahsetmenin mümkün olmadığı net şekilde görülmüştür."