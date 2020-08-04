Ömer Çelik'ten Ukraynalı turiste saldırıya tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'in Çeşme ilçesinde turistlere yönelik şiddeti kınadı.



Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:



"Çeşme'de yaşanan ve ülkemizde 'misafirimiz' olan turistlere dönük şiddeti kınıyoruz. Tüm turistler, ülkemizin doğal güzelliklerinin yanında milletimizin dünyada herkesin bildiği misafirperverliğine hayrandır. Misafirlerimize çirkin davrananlar bunun bedelini öder. Kimse misafirlerimize çirkin davranışta bulunamaz. Hele de bir kadına dönük şiddet asla affedilemez. Turist misafirlerimize mekanik bir para makinesi gözüyle bakanlar, milletimizin dünyaca ünlü misafirperverliğinden nasibini almamış barbarlardır."



"MAGANDALIK BU TOPRAKLARDA BARINAMAZ"

Ömer Çelik, Türkiye'nin tamamının ve gözde bölge Çeşme'nin, misafirperverliğin tüm değerleriyle eşsiz olduğunu vurgulayarak, "Magandalık bu topraklarda barınamaz. Tüm misafirlerimiz, güven ve huzur içinde olsunlar. Hoş geldiler, safa geldiler. Milyonlarca misafirimiz gibi ülkemizde eşsiz anılara sahip olacaklar" ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin güvenli ve dünya çapında bir turizm markası olduğunun altını çizen Çelik, Türkiye'nin eşsiz misafirperverliği ve tüm değerleriyle huzurlu ve güzel anılar için ev sahipliği yapmaya devam edeceğini kaydetti.



