Ömer Çelik'ten vize tepkisi: Diplomasiye zarar veren, adaletsiz bir karar

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, ABD yönetiminin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın ve BM Genel Kurulu’na katılacak Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesi ile iligili paylaşım yaptı.

Çelik, sert tepki göstererek "Diplomasiye zarar veren, adaletsiz bir karar." ifadelerini kullandı.

"BM'Yİ ANLAMSIZ KILMA ÇABASIDIR"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik, şu ifadeleri kullandı;

"ABD yönetiminin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın ve BM Genel Kurulu’na katılacak Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesi diplomasiye zarar veren, adaletsiz bir karardır.



Bu karar, BM’nin tüm devletlerin sesinin duyulacağı zemin olmasını tahrip etmektedir. Ayrıca BM’nin genel kurula davet ettiği meşru bir otoriterinin engellenmesi, BM’yi anlamsız kılma çabasıdır.



İki devletli çözüm için artan uluslararası destek karşısında Filistin’in susturulmaya çalışılması barış çabalarına zarar verecektir.



Ayrıca alınan kararda, Filistin Yönetimi’nin Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) ve Uluslararası Adalet Divanı (ICJ) başvurularından vazgeçmesinin ve Filistin Devleti’nin tanınması çabalarını sonlandırmasının talep edilmesi her açıdan haksız ve hukuksuzdur.



Cumhurbaşkanımızın dediği gibi “dünya beşten büyüktür” ve kimse Filistin’in sesini susturamayacaktır. Cumhurbaşkanımızın BM Genel Kurulu’ndaki konuşması Filistin davasının en gür sesi olmaya devam edecektir."