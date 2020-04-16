Ömer Çelik'ten 'yardımlarda ayrımcılık' iddiasına tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, corona virüs ile mücadeleye ilşkin bir açıklama yaptı.



Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Çelik şunları kaydetti:

"Türkiye, Koronavirüs ile etkili bir mücadele yürütüyor. Hükümetimiz dinamik bir karar mekanizmasıyla hareket ediyor; tüm kurum ve kuruluşlarıyla etkili, çok boyutlu ve etkin bir mücadele yürütüyor.



Bu süreçte başta alanında uzman bilim insanlarımızın, ulusal ve uluslararası kuruluşların tavsiyeleri olmak üzere vatandaşlarımızdan gelen öneri ve yapıcı eleştiriler en üst seviyede dikkate alınıyor ve gereken adımlar atılıyor.

"ÇİRKİN EYLEMLERE GİRİŞENLER VAR"



Tüm insanlığın maruz kaldığı bu olağanüstü salgını istismar etmeye, vatandaşımızın moralini bozmaya, mücadele azmini yıpratmaya dönük çirkin eylemlere girişen örnekler görüyoruz..

Bunun en vahşi ve ahlak dışı örnekleri “devletin yardımları iletirken vatandaşlarımız arasında ayrımcılık yaptığı” şeklindeki haberlerdir. Vatandaşlarımızla devlet kurumları arasında ve vatandaşlarımızın arasında güvensizlik ve husumet yaymaya dönük yalan haberler görüyoruz.

"SİSTEMATİK YALAN HABER ÜRETİLİYOR"



Vatandaşlarımızla devlet kurumları arasında güvensizlik oluşturmaya ve vatandaşlarımız arasında husumet üretmeye dönük sistematik yalan haber üretiliyor. Yalan haber üretme karaborsası, temel ihtiyaçlar için karaborsa oluşturmaya çalışanlardan daha tehlikelidir.



"TEDBİR ALINMALI"

Tüm devlet kurumları vatandaşımızın aleyhine faaliyet yürüten tüm karaborsalara karşı tedbir almalıdır. Temel hakların korunması da, özgürlüklerin korunması da böyle mümkündür.



Sahadaki kahramanlarımız ev ev vatandaşımızın yanında olmaya gayret ederken, vatandaşlarımız arasında ayrımcılık yapıldığını iddia eden veya vatandaşımızın zarar görmesi için kasıtlı politikalar uygulandığına dair yalan haber yapanlara tedbir alınmasından daha doğal birşey yok.



KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Husumet ve yalan yayan haberlere karşı tedbir alan RTÜK’ü sayın Kılıçdaroğlu eleştirmiş. Vatandaşlar arasında ayrımcılık yapıldığı ya da devletin vatandaşın zarar göreceği politikalara imza attığı şeklindeki karaborsa oluşturma faaliyeti ile mücadele edilmesin mi?



Demokrasinin temelinde basın özgürlüğü var. Olmazsa olmazdır bu. Husumet oluşturma ve karaborsa faaliyeti ise basın özgürlüğüne de, vatandaşlarımızın haklarına aykırıdır. Sn Kılıçdaroğlu esas bu yalan haber karaborsasına birşeyler söylemelidir. Vatandaşımızın yanında olmalıdır.



Küresel bir afetle mücadele ederken sorumlulukla hareket eden, devlet kurumlarının yoğun gayretine ve vatandaşlarımız arasındaki dayanışmanın sağlamlaşmasına vurgu yapan yaklaşımlar görmek görmek bu siyasilerden. Tam tersi husumet üreten söylemlere suskun kalınıyor.



Temel gıda maddeleri ve sağlık hizmeti konusunda karaborsa oluşturmaya çalışanlarla mücadele nasıl gerekliyse, husumet ve yalan odaklı haber yayma karaborsasına karşı da gerekli tedbirler alınmalıdır. Sn Kılıçdaroğlu eleştirilerini bu adreslere yöneltmelidir.



SOSYAL YARDIM PARALARI EVE TESLİM