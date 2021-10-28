Ömer Çelik: Tezkere milli güvenliğimizin gösterdiği hassasiyettir

Son dakika haberi!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.



Parti genel merkezinde basına kapalı düzenlenen toplantı, 1 saat 20 dakika sürdü. Toplantı sonrasında parti sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısı düzenledi.



"KADINA ŞİDDET ÇOK BOYUTLU BİR MÜCADELE"

Çelik'in açıklamarından satırbaşları:

Kadına şiddet çok boyutlu bir mücadele. İçimiz acımaya devam ediyor. Bu tarz olaylar, eğitimden birçok meseleya kadar irdelenmeli.

Kadına yönelik şiddetin çözülmesi çok boyutlu bir iradeyi gerektiyor. Gerek yasal düzenlemeler konusunda, gerek bunların takibi konusunda çok önemli adım attık, atacağız. Kullandığımız haber dilinden, dizilerdeki sahnelere birçok yere kadar dikkat etmemiz gerekiyor.

Tezkere milli güvenliğimizin gösterdiği hassasiyettir.

Sınırlarımızın yakınında terör gibi herhangi bir oluşa müsaade etmeyeceğimiz gösterilmiştir. Karadan Deaşla mücadele eden yegane ülkeyiz. Maalesef geçmişte pyd, ypg Türkiye'ye niye saldırsın diyenler bugün hayır oyu vermiştir. Bu ibretlik durum, TSK'nın orada olması elzemdir. Burada ortaya koyulan iradeye Türkiye'nin Milli güvenliği konusunda hassasiyeti olan herkes destek vermelidir.

Birçok konuda ayrı düşünsek bile CHP bu tarz konulara hassasiyet gösterirdi. Fakat, ortaya çıkan bu tablo CHP'nin tarihi konusunda bir kırılmadır. Bu mücadeleye herkesin destek vermesi gerekirdi.

"10 BÜYÜKELÇİ VİYANA SÖZLEŞMESİNE GÖRE DAVRANMAK ZORUNDALAR"

Afrika'da sömürge olarak bulunanların, sömürge olarak adım atmış olanların, Türkiye'yi sorgulaması ibretlik bir durumdur.

Büyükelçi sayımızı Afrika'da artırdık. Bu güçlenen ilişkilerimizin göstergesidir. Havaalanı açılmıştır, Cumhurbaşkanı'mız da pozitif mesajlar vermiştir.

10 büyükelçi Viyana sözleşmesine göre davranmak zorundalar. Bizim de gösterdiğimiz irade açık ve nettir, Biz Türkiye'de büyükelçileri çok değerli misafirler olarak görüyoruz. Geçmişte beraber kritik işlere imza atığımız, değerli büyükeçilerle çalıştık. Bu son olayda gördüğümüz gibi ne diplomatların sayınlığına yakışan bir iştir ne de diplomasiye uygun bir iştir. Umarız bundan sonra benzer açıklamalar gelmez.



CHP'NİN TEZKEREYE HAYIR OYU VERMESİ

Yabancı asker maddesi evet verdikleri tezkerede de vardı. CHP'nin tavrını takdir edenler PKK'ya da destek verenlerdir.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

