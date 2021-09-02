Ömer Çelik: Türkiye'nin tek bir mülteci daha alacak durumu yok

Son dakika haberi!

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından parti sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulundu.



Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

GÖÇ AKININA KARŞI ÖNLEMLER

Bundan sonra Türkiye'nin bir tek mülteci daha alacak durumu yoktur. Türkiye kimsenin üzerine sorumluluk yükleyeceği ülke değil. Özellikle Afganistan üzerinden oluşacak mülteci akınına karşı bu uyarıları yapıyoruz.

Herkes Afgan göçünü önlemek için elini taşın altına koymalı.

KABİL HAVALİMANI'NIN İŞLETİLMESİ

TSK 6 yıldır havalimanının güvenliğini sağlıyordu. Bu geçiş döneminde diplomatik girişimlerimiz var. Taliban'la da temaslarımızı sürdürüyoruz.

Kadın hakları konusunda geçmiş dönem uygulamaları olmamalı. Havalimanı'nın işletilmesi ekiplerimizn güvenliği sağlandığı durumda değerlendirilir.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

Özgürlüğü ve bireyi koruyan bir yaklaşım üretilecek. Yalan haber ve dezenformasyon tehdit olarak ortaya çıkıyor.

SEÇİM BARAJINDA YÜZDE 7 UZLAŞMASI

Yüzde 7 seçim barajı netleşmiştir. Cumhur İttifakı'nın yaklaşımı budur.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

