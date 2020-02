Ömer Faruk Kavurmacı yargılandığı davada karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik TUSKON davasından dosyaları ayrılan tutuksuz sanık Mustafa Şevki Kavurmacı, tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı ve firari sanık Ahmet Said Kavurmacı'nın yargılandığı davada karar açıklandı.



İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde sabah saatlerinde başlayan duruşmada tutuklu sanık Ömer Faruk Kavurmacı ile tutuksuz sanık olan babası Mustafa Şevki Kavurmacı'nın esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmaları alındı.



Sanıkların ardından, avukatları söz alarak müvekkillerinin beraatini istedi.



Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Ömer Faruk Kavurmacı'yı "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl hapis cezasına çarptırdı.



Sanığın suçunun Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamında olması nedeniyle cezayı önce 10 yıl 6 aya yükselten heyet, sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını indirim nedeni sayarak cezasını 8 yıl 9 aya düşürdü.



Heyet, sanık Kavurmacı'ya verilen ceza miktarına göre tutuklu kaldığı 3,5 yıllık süre, ortağı olduğu şirketlerdeki hisselerinin müsaderesine karar verilmiş olması, anılan şirketlerin halen kayyım yönetiminde bulunması, mevcut infaz rejimi, dosyanın istinaf ve temyiz süreci ile dosyaya yansıyan sağlık sorunlarını da nazara alarak tahliyesine karar verirken, hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına hükmetti.



Sanık Mustafa Şevki Kavurmacı'yı da "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan önce 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum eden heyet, atılı suçun TMK kapsamında olması nedeniyle cezayı 11 yıl 3 aya yükseltti.



Heyet, sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını dikkate alarak cezasını 9 yıl 4 ay 15 güne indirirken hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının devamına karar verdi.



Mahkeme heyeti, hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık Ahmet Said Kavurmacı'nın dosyasının ayrılarak, yargılamasının ayrı bir dosya numarası üzerinden yapılmasını kararlaştırırken, hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.



Soruşturma aşamasında sanıklar Ömer Faruk Kavurmacı ve Mustafa Şevki Kavurmacı'ya ait taşınmaz mallara, kara, deniz ve hava ulaşım araçlarına, banka ve diğer mali kurumlardaki her türlü hesaba, ortağı bulunduğu şirketlerdeki ortaklık paylarına, gerçek veye tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklara, kıymetli evrağa, kiralık kasa mevcutlarına ve diğer mal varlığı değerlerine İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 18 Ağustos 2016 tarihli kararıyla el konulduğunu hatırlatan heyet, sanıkların ortağı olduğu şirketlerdeki ortaklık payları hariç olmak üzere diğer mal varlığı değerleri yönünden, tedbire konu şahsi mal varlığı değerlerinin suçtan elde edildiğine dair dosya kapsamında kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından el koyma tedbirlerinin kaldırılmasını kararlaştırdı.



Heyet, sanıklara yüklenen suçun, ortaklıklarındaki şirketlerin faaliyetleri çerçevesinde işlendiği ve anılan şirketlerin örgütsel faaliyetlerin odağı haline geldiği anlaşıldığından, sanıkların ortağı bulunduğu ve kayyım olarak TMSF'nin atandığı Aymerkez Mağazacılık, PLS Marka Pazarlama, Aydınlı Moda Tekstil, Aydınlı Mobilya, PCU Tekstil, UHG Hazır Giyim, Aydınlı İnşaat Turizm, AFK Gayrimenkul, Vizyonlife İnş.,Aydınlı Körfez Emlak Geliştirme, Vizyon İşletme Yönetim, Aydınlı Hazır Giyim şirketlerinin ortak paylarının müsaderesine (el konulmasına) karar verdi.



DELİLLER ADLİ EMANETTE SAKLANACAK



Bu nedenle soruşturma aşamasında sanıkların ortaklıklarındaki şirketlere TMSF'nin kayyım olarak atanması kararlarının hüküm kesinleşinceye kadar devamına karar veren heyet, adli emanette tutulan, 9 adet 1 dolar, "Herkül" isimli kitapcık, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in yazarı olduğu veya onunla ilgili yazılan kitaplar, 1 adet Fetullah Gülen ibareli süs eşyası, "Sızıntı" dergileri, Zaman ve Bugün gazeteleri, Sonsuz nur-Fetullah Gülen ibareli CD gibi ele geçirilen dokümanların delil olarak saklanmasına hükmetti.