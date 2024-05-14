Ömer Kerkez kimdir? Yeni Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Ömer Kerkez, 1 Temmuz 1966 yılında Antakyada doğdu. Antakya Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1988 yılında mezun olduktan sonra askerliğini Trabzonda yapmıştır.



Kerkez, Hatay hakim/savcı adayı olarak mesleğe başladı. Sonrasında sırasıyla Elbistan,Kozluk,Erzin Cumhuriyet savcılığı, Adalet Bakanlığında Tetkik Hakimliği, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.



Ömer Kerkez, evli ve 3 çocuk babasıdır.