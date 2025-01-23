Ömer Rasim Şişman kimdir? Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Ömer Rasim Şişman'ın hayatı
Ömer Rasim Şişman, Türkiye gündemini ve siyasetini yakından takip eden vatandaşların merak ettiği isimler arasında yer alıyor. Beşiktaş Belediye Meclisinde, Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan oylamada, Meclis Üyesi Ömer Rasim Şişman başkan vekili olarak seçildi. Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Ömer Rasim Şişman'ın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Ömer Rasim Şişman kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Ömer Rasim Şişman, 1991 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimimi Kahramanmaraş’ta tamamladı.
Haliç Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü’nü dereceyle bitirdi. Aynı üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme bölümü’nde yüksek lisans yaptı.
“Sosyal Medya ve Siyasal İletişim Model Önerileri” konulu tez çalışması yayımlandı. Üniversite yıllarında, Genç Sosyal Bilimciler Derneği’nde kurucu yönetim kurulu üyeliği görevini üstlendi. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler kulübü kurucu başkanlığı ve Öğrenci Kulüpleri Birliği başkanlığı görevlerinde bulundu.
Genç Sosyal Demokratlar Platformu yürütme kurulu üyeliği ve Haliç Üniversitesi Mezunlar ve Mensuplar Derneği Başkanlığı görevlerinde bulundu. Halen Sosyal Demorkasi Vakfı Genel Sekreterliği görevini yürütmektedir.
Çeşitli gazete ve dergilerde yayımlanan yazıları ve dijital platformlar için çektiği programların yanısıra sosyal sorumluluk projesi olan ‘Ses Ver İham Ver’ isimli kitabının da yazarları arasında yerini aldı.
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