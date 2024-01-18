Ömer Selim Alan kimdir? AK Parti Zonguldak Belediye Başkan Adayı Ömer Selim Alan'ın biyografisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinde aday olacak 17'si büyükşehir ve 48 ildeki belediye başkan adaylarını açıkladı. Zonguldak'ta mevcut başkan Ömer Selim Alan yeniden aday gösterildi. İşte, Ömer Selim Alan hakkında bilgiler...



ÖMER SELİM ALAN KİMDİR?



24 Aralık 1979’da Zonguldak’ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Zonguldak TED Koleji’nde tamamladı.



Lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlayan Dr. Ömer Selim ALAN, ayrıca Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü’nden mezun oldu.



Meslek hayatına Zonguldak Kızılay Kan Merkezi’nde başladı. Kan Bankacılığı ve Transfüzyon, İşyeri Hekimliği, Aile Hekimliği ve Turizm Hekimliği gibi birçok belge ve sertifikanın sahibi olan Dr. Ömer Selim ALAN, sivil toplum kuruluşlarında üstlendiği görevler ve üyelikler ile de öne çıkmaktadır.



2006-2008 yılları arasında TED Zonguldak Şube Başkanlığı görevini sürdüren Dr. ALAN’ın, Türk Tabipler Birliği üyeliği ve Türk Hokey Federasyonu Sağlık Kurulu üyeliği bulunmaktadır.



Siyasi hayatına 2012 yılında AK Parti Zonguldak İl Yönetimine girerek adım atan Dr. Ömer Selim ALAN, altı yıl boyunca AK Parti Zonguldak Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.



Evli ve iki çocuğu bulunan Dr. Ömer Selim ALAN, ileri derecede İngilizce bilmektedir.