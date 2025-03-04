Ömer Yüngül kimdir? Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül'ün biyografisi

Cem Köksal'ın görevinden ayırılmasının ardından Zorlu Holding'in yeni CEO'su Ömer Yüngül oldu. İşte, Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül'ün biyografisi...



ÖMER YÜNGÜL KİMDİR?



Ömer Yüngül, 1955'te İzmir'de dünyaya geldi. 1978 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.



İş hayatına Tekfen İnşaat'ta başlayan Ömer Yüngül, Metaş, Faz Elektrik, Merloni Elettrodomestici şirketlerinde yönetici olarak görevler aldı.



1997'de Vestel Beyaz Eşya Genel Müdürü olarak Zorlu Holding bünyesine katılan Yüngül, 2000'de Vestel İcra Kurulu Başkanı olarak atandı.



2013'te Zorlu Holding'in ilk CEO'su olarak görev alan Ömer Yüngül, 2025'te bu göreve tekrar getirildi.

