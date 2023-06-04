Ömerli Barajı kıyısında yarım saatte 30 torba çöp toplandı

Pendik’te Ömerli Barajı kıyısında bir araya gelen genci yaşlısı her yaştan vatandaş, piknikçilerin baraj kıyısı ve çevresine attıkları çöpleri hep birlikte topladı. Pendik Belediyesi tarafından geniş katılım ile gerçekleşen etkinlikte yaklaşık yarım saatte 30 torba çöp toplandı.

Ömerli Barajı kıyısında yarım saatte 30 torba çöp toplandı

5 Haziran Dünya Günü dolayısıyla Pendik Belediyesi tarafından bir etkinlik düzenlendi.

Pendik Belediyesi personeli, Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (PEAK), çeşitli STK’lar, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin katılımları ile Ömerli Barajı’nın kıyısı ve çevresinde temizlik yapıldı.

Minik çocuklardan yetişkinlere her yaştan vatandaş, piknikçiler tarafından çevreye atılmış çöpleri toplayarak çöp torbalarına doldurdu. Geniş katılımın olduğu temizlik etkinliğinde yaklaşık yarım saatte 30 çöp torbası çöplerle doldurulmuş oldu.

Dünya Çevre Gününe dikkat çekmek için düzenlenen etkinlikte çöp toplayan küçük çocuklar çevre temizliği konusunda bilgi ve tecrübe edindi.

Ömerli Barajı kıyısında yarım saatte 30 torba çöp toplandı - 1

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