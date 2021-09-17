Ömerli Barajı nerede? (Ömerli Barajı'nın doluluk oranı yüzde kaç?)

Ömerli Barajı, İstanbul'da Riva Deresi üzerinde, içme suyu temini amacı ile 1968 - 1973 yılları arasında inşa edilmiş bir barajdır. Baraj, 220 milyon metreküplük su kapasitesi ile İstanbul’un en büyük su kaynaklarından biridir.



Baraj, İstanbul için büyük bir öneme sahip olmakla birlikte, şehrin su ihtiyacının yaklaşık yüzde 40'ını karşılamaktadır.



ÖMERLİ BARAJI DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?



Son verilere göre, Ömerli Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 60 seviyesinin altına düştü.



