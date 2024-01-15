Ömrünü Atatürk'ün fotoğraflarını bulmaya adamıştı: Hanri Benazus hayatını kaybetti

Atatürk’e dair binlerce fotoğrafı biriktirip koleksiyon haline getirmesiyle tanınan Hanri Benazus, yaşlılığa bağlı hastalığı sebebiyle yaklaşık bir aydır tedavi gördüğü İzmir Şehir Hastanesi'nde 94 yaşında hayatını kaybetti.
Türkiye’nin en büyük Atatürk koleksiyonlarından birini oluşturan Benazus, binlerce parçadan oluşturduğu koleksiyonlarıyla dünyayı dolaşıp Cumhuriyet’i anlatmıştı. Benazus’un cenazesi, yarın Altındağ Musevi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
HANRİ BEZANUS KİMDİR?
İzmir’de doğan Benazus, ilk ve orta öğretimini İzmir’de tamamladı. 17 yaşındayken Atatürk ile tanışma fırsatı bulan Benazus, o süreçten sonra Atatürk fotoğraflarıyla koleksiyon yapmaya başladı. Bir dönem kurduğu tavukçuluk firmasıyla da iş hayatında yer alan Benazus, 1985-1987 yılları arasında Altay Spor Kulübünde görev üstlendi.
Atatürk fotoğrafları koleksiyonu arasından 3 binden fazla fotoğrafı, Ankara’da Çankaya Cumhurbaşkanlığı Köşkünde kurulum aşamasında olan Atatürk Müzesine hediye eden Benazus, 2021 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk koleksiyonunu da İzmir Büyükşehir Belediyesine bağışladı.
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