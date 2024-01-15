Ömrünü Atatürk'ün fotoğraflarını bulmaya adamıştı: Hanri Benazus hayatını kaybetti

HANRİ BEZANUS KİMDİR?

İzmir’de doğan Benazus, ilk ve orta öğretimini İzmir’de tamamladı. 17 yaşındayken Atatürk ile tanışma fırsatı bulan Benazus, o süreçten sonra Atatürk fotoğraflarıyla koleksiyon yapmaya başladı. Bir dönem kurduğu tavukçuluk firmasıyla da iş hayatında yer alan Benazus, 1985-1987 yılları arasında Altay Spor Kulübünde görev üstlendi.

Atatürk fotoğrafları koleksiyonu arasından 3 binden fazla fotoğrafı, Ankara’da Çankaya Cumhurbaşkanlığı Köşkünde kurulum aşamasında olan Atatürk Müzesine hediye eden Benazus, 2021 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk koleksiyonunu da İzmir Büyükşehir Belediyesine bağışladı.