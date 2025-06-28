Omuz atma cinayeti: İyi halli ceza onandı

İzmir'de, markette çıkan omuz atma tartışmasında 30 yaşındaki Semih Kenan Köse'nin öldürülmesine ilişkin 3 Şubat'ta görülen davada karar çıktı.

Mahkeme heyeti, 3 kardeşe "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

İlk haksız hareketin kimden kaynaklandığının tespit edilememesi ve sanıkların iyi hali sebebiyle kardeşlerin cezaları 15'er yıla indirildi.

Kabadayı ise "Kasten yaralama", "Kasten yaralamaya teşebbüs", "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından toplamda 16 ay 21 gün hapis cezası aldı.

İSTİNAF MAHKEMESİ İYİ HALLİ CEZAYI ONADI

Yerel mahkemenin kararına taraf avukatlarının itirazı üzerine dosya istinafa taşındı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24'üncü Ceza Dairesi, yapılan yargılamada; dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suç niteliğine uygun kabulüne, hukuka uygun ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre, verilen mahkumiyet hükümlerinde bir isabetsizlik bulunmadığına kanaat getirdi.

Sercan Bavkır'ın tutukluluk halinin devamına karar veren Ceza Dairesi, Serkan Bavkır ve Taylan Bavkır haklarındaki tutuklamaya yönelik yakalama emirlerinin de devamına hükmedip istinaf başvurularını reddetti ve yerel mahkemenin kararlarını onadı.

DOSYA YARGITAY'A GİTTİ

Kararı katılanlar vekilleri ile ilk derece mahkemesinde ve istinaf aşamasında verilen kararların müvekkillerinin adil ve dürüst yargılanma hakkının ihlal edildiğini savunan sanıklar Sercan Bavkır, Serkan Bavkır ve Taylan Bavkır'ın avukatı Çiler Nazife Koşar kararı temyiz etti.

Dosya Yargıtay'a gönderildi.

