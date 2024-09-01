Omuz atma kavgasında kan aktı: 1 ölü

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde omuz atma bahanesiyle çıkan kavgada bıçaklanan Furkan Can Soyata hayatını kaybetti. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Omuz atma kavgasında kan aktı: 1 ölü

Kemalpaşa ilçesinde rekreasyon alanında yürüyüş yolunda S.K. (18) ve ağabeyi F.K. (30) ile Furkan Can Soyata arasında omuz atma bahanesiyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. sırasında S.K., yanındaki bıçakla Furkan Can Soyata'yı yaraladı.

Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Furkan Can Soyata, ambulansla kaldırıldığı Kemalpaşa Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

S.K. ve F.K. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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