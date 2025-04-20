On beş yaşındaki kızların bıçaklı kavgasında kan aktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 15 yaşındaki iki kızın bıçaklı kavgasında bir kişi bacağından bıçakla yaralandı.

On beş yaşındaki kızların bıçaklı kavgasında kan aktı

Olay, Osman Yılmaz Mahallesi Barbaros Caddesi üzerindeki Sarkuysan Lisesi önünde yaşandı. Bilinmeyen sebeple, İ.Ç. (15) ve Y.P. (15) adlı kızlar etmeye başladı.

Y.P., yanında getirdiği baçıkla İ.Ç.'yi bacağından bıçakladı.

Yaralı kız, ambulans ile Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İ.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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