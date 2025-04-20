On beş yaşındaki kızların bıçaklı kavgasında kan aktı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 15 yaşındaki iki kızın bıçaklı kavgasında bir kişi bacağından bıçakla yaralandı.
Olay, Osman Yılmaz Mahallesi Barbaros Caddesi üzerindeki Sarkuysan Lisesi önünde yaşandı. Bilinmeyen sebeple, İ.Ç. (15) ve Y.P. (15) adlı kızlar kavga etmeye başladı.
Y.P., yanında getirdiği baçıkla İ.Ç.'yi bacağından bıçakladı.
Yaralı kız, ambulans ile Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İ.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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