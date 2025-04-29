On bin euroluk lityum pil ve klima hırsızlığıyla ilgili operasyon

İki hırsızlık olayında 2 Şubat ile 19 Mart tarihlerinde Derince'de bir kurum ve iş yerinden, 10 bin euro değerinde lityum pil ile 150 bin TL değerinde klimalar çalındı.

Polis, hırsızlık olayına E.Ü. isimli şahsın karıştığını tespit etti. 5 suç kaydı bulunan E.Ü., İstanbul'da yakalandı. Kocaeli'ye getirilen şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.