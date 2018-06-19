On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen üç kişi, 107 bin 659 lira 20'şer kuruş ikramiyenin sahibi oldu.



Milli Piyango'dan yapılan yazılı açıklamaya göre,

9 bilen 96 kişi 2 bin 242 lira 95'er kuruş,

8 bilen bin 674 kişi 128 lira 85'er kuruş,

7 bilen 16 bin 616 kişi 24 lira 60'ar kuruş,

6 bilen 102 bin 834 kişi 4 lira 20'şer kuruş

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 177 bin 306 kişi 3 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.



Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Sivas'ın merkez, İzmir'in Karşıyaka ve Bursa'nın Osmangazi ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.



Toplam 2 milyon 153 bin 166 lira ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 857 bin 994 lira 71 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 478 bin 481 lira 33 kuruş aktarıldı.