Ön seçim süreci, genellikle seçim dönemlerinin yaklaşmasıyla birlikte gündeme gelen konular arasında yer alıyor. Peki, ön seçim nedir, nasıl olur?



ÖN SEÇİM NEDİR?



Ön seçim, genel seçimde aday gösterilecek kişileri belirlemek için bir siyasi partinin üyesi olan belli sayıdaki delegelerin katılmasıyla yapılan seçimdir. Böylece seçimdeki adaylar merkezi siyasi elit yerine tabanı daha doğrudan temsil ettiği öngörülen delegeler aracılığıyla belirlenmiş olur.



Türkiye'de ön seçimler, Siyasi Partiler Kanunu'nun 37. maddesine göre düzenlenir.

