Ön seçim nedir, nasıl olur?
Genellikle seçim dönemlerinde sıkça gündeme gelen ön seçim süreci, siyasi partilerin adaylarını belirlemek için uyguladığı bir yöntemdir. Halkın veya parti üyelerinin doğrudan oy kullanarak adayları seçtiği bu süreç, demokratik katılımı artırırken, seçim yarışının daha adil ve şeffaf ilerlemesini sağlar. Peki, ön seçim nedir, nasıl olur?
Ön seçim süreci, genellikle seçim dönemlerinin yaklaşmasıyla birlikte gündeme gelen konular arasında yer alıyor. Peki, ön seçim nedir, nasıl olur?
ÖN SEÇİM NEDİR?
Ön seçim, genel seçimde aday gösterilecek kişileri belirlemek için bir siyasi partinin üyesi olan belli sayıdaki delegelerin katılmasıyla yapılan seçimdir. Böylece seçimdeki adaylar merkezi siyasi elit yerine tabanı daha doğrudan temsil ettiği öngörülen delegeler aracılığıyla belirlenmiş olur.
Türkiye'de ön seçimler, Siyasi Partiler Kanunu'nun 37. maddesine göre düzenlenir.
ÖN SEÇİM NASIL YAPILIR?
Ön seçimler, ülkelerin seçim sistemine ve partilerin iç tüzüklerine göre farklı şekillerde uygulanabilir. En yaygın yöntemler şunlardır:
Kapalı ön seçim: Yalnızca parti üyelerinin oy kullanabildiği sistemdir.
Açık ön seçim: Parti üyeliği şartı olmadan, tüm seçmenlerin oy kullanabildiği yöntemdir.
Delegeler aracılığıyla ön seçim: Parti delegelerinin adayları belirlediği sistemdir.
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