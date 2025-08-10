Önce ağaca, sonra direğe çarptı: Beş yaralı

Konya'da meydana gelen trafik kazasında beş kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Antalya yolunun 14'üncü kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya’nın Alanya ilçesinden Beyşehir istikametine seyir halinde olan Ü.G. idaresindeki 07 NTJ 81 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Önce yol kenarındaki bir çöp variline, ardından ağaca ve sonrasında ise arazideki elektrik direğine çarpan araç arazide durabildi.

Kazada sürücü Ü.G. ile araçta yolcu olarak bulunan H.G., H.G.,H.G. ve H.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan üçü acil serviste yapılan müdahale sonrasında Konya'ya sevk edildi.