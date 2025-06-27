Önce aldatıldı sonra "Allah kurtardı" deyip lokma döktürdü

Adana'da ilginç bir olay yaşandı.

Kentte yaşayan bir genç, ayrıldığı hemşire nişanlısının görev yaptığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin önünde lokma döktürüp dağıttı.

Nişanlısının kendisini aynı hastanedeki bir doktorla aldattığını öne süren bu kişi, “Nişanlımın evli bir adamla 3 yıldır ilişkisi olduğunu öğrendim. Düğünümüze iki ay kalmıştı. Suçüstü yakaladım ve nişanı bozdum, Allah kurtardı” yazılı pankart astı.

Vatandaşlar, pankartı cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı.