Önce annesini sonra evini yakmaya çalıştı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde uyuşturucu kullandığı iddia edilen Yasin Yaşar (25), annesi Mecbure Yaşar (64)'ın evini yaktı.

Anne ve oğul arasında 3 Nisan 2022'de tartışma yaşanmıştı. Tartışma üzerine Yasin Yaşar elindeki bidonda bulunan benzini annesinin üzerine dökerek yakmak istemişti.

Kaçmaya çalışan kadını diğer oğlu Hacı Muhammet Yaşar kurtarmıştı. Olayın ardından tutuklanan Yasin Yaşar geçen aylarda cezaevinden çıktı.

BU KEZ EVİ YAKTI

Yasin Yaşar, iddialara göre bu kez de annesi Mecbure Yaşar'ın Yayla Mahallesi'nde bulunan evini yaktı.

Evin yandığını gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekipleri bildirdi. Polis ekipleri çevrede güvenliği sağlarken itfaiye ekipleri yanan evi kısa sürede söndürdü.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Evi yaktıktan sonra kaçtığı iddia edilen Yasin Yaşar'ı yakalamak için polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Anne Mecbure Yaşar, "Ben devletten yardım istiyorum. Evimi tamir etsinler. Kimin yaktığını bilmiyorum. Ben hastanedeydim. Bana telefon geldi evin yanıyor diye." dedi.