Önce araca çarptı sonra takla attı

Serçeköy Mahallesi Denizli-Aydın Yolu üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen Osman Karakoşlu yönetimindeki otomobile, Ahmet Baltacı idaresindeki otomobil arkadan çarptı.



Çarpmanın etkisiyle Baltacı'nın kullandığı otomobil takla attı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Takla atan otomobildeki sürücü Ahmet Baltacı ile Ülker Baltacı, Hilal Çetin ve çocuk Yamaç Asil Çetin, itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı.



Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Biri çocuk 4 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

