Önce araçlara çarptı sonra devrildi: Bayrampaşa'da feci kaza

İstanbul Bayrampaşa'da bir iş makinesi önce otomobile ardından motosiklete çarpıp devrildi. Kazada iki kişi yaralandı.

Önce araçlara çarptı sonra devrildi: Bayrampaşa'da feci kaza

Kocatepe Mahallesi'nde yokuştan aşağı inen iş makinesi önce bir otomobile ardından motosiklete çarptıktan sonra devrildi.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Önce araçlara çarptı sonra devrildi: Bayrampaşa'da feci kaza - 1

Kazada devrilen iş makinesinin operatörü Sadullah Özdağ ve Motokurye Mazlum Çaçur yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken ekiplerin çalışması sürüyor.

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