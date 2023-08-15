Önce başından vurdu, sonra hastaneye getirdi

Elazığ’da C.T. ile Serkan Tosun arasında bilinmeyen bir sebeple başlayan tartışma kavgaya dönüştü.



Kavga esnasında, C.T. çıkardığı silahla Serkan Tosun’u başından vurdu.



C.T., bir süre sonra başından vurduğu Tosun’u aracıyla Fırat Üniversitesi Hastanesine getirdi.



Ağır yaralanan Serkan Tosun, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



Olayla ilgili olarak C.T. ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı.