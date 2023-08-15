Önce başından vurdu, sonra hastaneye getirdi

Elazığ’da tartıştığı Serkan Tosun isimli kişiyi silahla başından vurup yaralayan C.T. isimli kişi, daha sonra Tosun’u hastaneye getirdi. Ağır yaralı halde hastaneye getirilen Tosun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Önce başından vurdu, sonra hastaneye getirdi

’da C.T. ile Serkan Tosun arasında bilinmeyen bir sebeple başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga esnasında, C.T. çıkardığı silahla Serkan Tosun’u başından vurdu.

C.T., bir süre sonra başından vurduğu Tosun’u aracıyla Fırat Üniversitesi Hastanesine getirdi.

Ağır yaralanan Serkan Tosun, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili olarak C.T. ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı.

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