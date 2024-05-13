Önce bıçakladı, sonra hastaneye götürdü

Samsun'da bir kişi, aile içi kavga yüzünden tartıştığı kayınbiraderini göğsünden ve karnından bıçaklayarak ağır yaraladı, ardından hastaneye götürdü.

Önce bıçakladı, sonra hastaneye götürdü

'un Canik ilçesi Yeni Mahalle Gülsan Sanayi Sitesi'nde bulunan oto kaporta ve boya işyerinde işyeri sahibi Mustafa B.(49) ile kayınbiraderi İsa T. (46) arasında aile içi mesele yüzünden tartışma çıktı.

BIÇAKLADIKTAN SONRA HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa B., İsa T.'yi sol göğsünden ve karnından bıçakla yaraladı. Mustafa B., bıçakladığı İsa T.'yi kendi aracıyla Gazi Devlet Hastanesine götürdü. Ağır yaralanan İsa T., hastanede tedavi altına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Mustafa B. ise hastanede polis tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Mustafa B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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