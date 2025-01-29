Önce bıçakladı, sonra yaktı: Ardından da psikiyatriste gitmiş

Suçunu itiraf edip, olayda kullandıktan sonra evinde sakladığı bıçağı jandarma ekiplerine teslim eden Öner, tutuklanarak cezaevine gönderildi. "SABAH BİRİNİ ÖLDÜRME HİSSİ İLE UYANDIM" Jandarmadaki sorgusunda cinayeti soğukkanlılıkla anlatan Öner, Mehmet Karabıyık'ın liseden okul arkadaşı olduğunu söyledi. Psikolojik sorunları olduğunu iddia eden Öner, “Sabah birini öldürme hissi ile uyandım. Bıçağı yanıma bilerek alıp, liseden arkadaşım olan Mehmet’le buluştum. Motosikleti ile ormandaki derbende gidip, burada kendisini bıçakladım. Kendisi hareketsiz yatıyordu. Sonra da motosikletine binerek evime gelip, kanlı kıyafetlerimi değişip, bidonda bulunan mazotu alıp, ormana giderek Mehmet’i yaktım.” dedi.

SAVCILIKTA İFADE DEĞİŞTİRDİ



Ömer Öner’in savcılık sorgusunda ise jandarmadaki ifadesinin aksine, Mehmet Karabıyık’ı, "sabah birini öldürme hissi ile uyandığı" için değil, uygunsuz tekliflerinden dolayı öldürdüğünü söylediği öğrenildi.



Kendisine, "Aşkım", "Sevgilim" diye hitap eden Karabıyık’ın bu sözlerinden rahatsız olduğunu ve kendisiyle konuşmak için aradığını söyleyen Öner, “Onun bu yaklaşımı beni rahatsız ediyordu. Olay günü bıçağı yanıma alıp, Mehmet'e telefon açıp, buluşmak istediğimi söyledim. Aydınlar Mahallesi'ndeki kahvede bir araya geldik. Motosikletine binip, olay yerine gittik." diyerek olay gününü anlattı.

"ÇİRKİN TEKLİF" İDDİASI



"Kendisine, 'Bana neden aşkım ve sevgilim dediğini sorduğumda, çirkin teklifte bulundu. Ben de yanımdaki bıçak ile ona saldırdım." iddiasında bulunan Öner, "Benim de parmaklarım kesilmişti. Yerde yatan Mehmet'i, yoldan görülmemesi için uzaklaştırdım. Ardından motosikletine binip evime giderek kıyafetlerimi değiştirip bıçağı bıraktım." dedi.



Öner, şöyle devam etti:



"Ardından evde bulunan mazotu alıp, olay yerine giderek kendisini yaktım. O gece yattım. Sonraki gün işlerimi halledip, psikiyatriste gidip muayene oldum. Doktora, cinayet işlediğimi söylemedim. Mahalleye gelince jandarma beni yakaladı. Her ne kadar kollukta verdiğim ifadede sabah öldürme hissiyle uyanıp, yanıma bıçağı aldığımı söylesem de bu ifadem daha doğrudur."