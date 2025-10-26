Önce birlikte yaşadığı kadını öldürmeye çalıştı: Sonra intihar etti

Yeni Mahalle'de Nihat Uçar ile birlikte yaşadığı A.C. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı. Bu sırada yanında bulundurduğu tabanca ile A.C.'ye ateş eden Uçar, aynı tabancayla intihar etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

KADININ SAĞLIK DURUMU İYİ



Ambulansla hastaneye götürülen A.C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Uçar'ın cenazesi ise olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.