Önce birlikte yaşadığı kadını öldürmeye çalıştı: Sonra intihar etti

Adıyaman'da Nihat Uçar, birlikte yaşadığı kadını silahla vurarak öldürmeye çalıştı. Uçar, aynı silahla intihar etti.

Yeni Mahalle'de Nihat Uçar ile birlikte yaşadığı A.C. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı. Bu sırada yanında bulundurduğu tabanca ile A.C.'ye ateş eden Uçar, aynı tabancayla etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

KADININ SAĞLIK DURUMU İYİ

Ambulansla hastaneye götürülen A.C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Uçar'ın cenazesi ise olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

