Önce boruyu kesti, sonra tamire geldi
13.12.2025 23:03
İHA
İstanbul Pendik'te bir İSKİ çalışanının, su borusunu bilinçli şekilde kestiği ve ardından oluşan arızayı gidermek için yeniden bölgeye geldiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi Bilal Habeş Caddesi'nde ilginç bir olay yaşandı.
Bir İSKİ çalışanının elindeki delici ve kesici aletle su borusunu kestiği anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Borunun kesilmesinin ardından bölgede su kesintisi yaşanırken, olay mahalle sakinleri tarafından yetkililere bildirildi.
İhbar üzerine ekiplerin yönlendirilen adrese, iddiaya göre boruyu kesen aynı İSKİ çalışanının bu kez tamir için yeniden geldiği görüldü.
Yaşananlar çevrede bulunan vatandaşların tepkisine neden oldu.