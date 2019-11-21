Önce Çankırı sonra Çorum'da: Açık unutulan kamyonet kapağı ağır yaraladı

İki gün önce Çankırı'da kaldırımda yürüyen bir kişi kamyon kapağının çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Çorum'da seyir halindeki kamyonetin demir kapağı açılması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kale mahallesi'nde meydana gelen kazada bir kamyonetin kasasındaki kapak, seyir halindeyken açıldı.

﻿Demir kapak, o sırada yolda yürüyen 72 yaşındaki Muhsin Bal'ın başına çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen Bal, çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.



Yaralının durumu ağır olduğu bildirildi. Kazanin ardından kamyonet sürücüsü, polis merkezine giderek teslim oldu.



ODTÜ Psikoloji Bölümü 4’ncü öğrencisi İrem Kütük (21), üniversite kampüsü içerisindeki bir kamyonetin kasasının kafasına çarpması sonucu 27 Kasım 2018'de ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetmişti.