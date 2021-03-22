Önce çarptılar sonra taş ve sopalarla dövdüler

Antalya'da alkollü oldukları iddia edilen üç kişi, hurda topladığı motosikletine çarptıkları Suriye uyruklu genci dövdü. Taş ve sopa darbeleriyle yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kaçan zanlılardan ikisi yakalandı, diğeri ise aranıyor.

DHA 22.03.2021 - 10:40

Önce çarptılar sonra taş ve sopalarla dövdüler

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Antalya'da Muratpaşa ilçesi Fener Caddesi üzerinde, hurda kağıt toplayan Suriye uyruklu genç, üç saldırgan tarafından ağır yaralandı.

Üzerinden kimlik bilgisi çıkmayan Suriyeli genç, hurda kağıt toplamak için motosikleti ile birlikte Fener Caddesi üzerinde bir çöp konteynerinin yanına yaklaştı. Bu sırada Ömer B. (18) yönetimindeki 07 BVR 49 plakalı transit kamyonet, yabancı uyruklu gencin motosikletine çarptı. Kaza sonrası araçtan inen Ömer B., Ali R. ve Haktan Ç., çıkan tartışmanın ardından Suriyeli genci yumruk, taş ve sopa ile dövü.

Suriyeli genç başına aldığı darbelerle baygınlık geçirirken, şüpheliler ise gencin motosikletinin üzerinden kamyonetle geçip, ardından yakmaya çalıştı.

SURİYELİ GENCİN DURUMU AĞIR

Saldırganlar çevredekilerin tepkisi üzerine olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kısa sürede itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan 30 yaşlarındaki Suriyeli genci Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

3 KİŞİDEN 2'Sİ YAKALANDI

Polis, görgü tanıkların verdiği eşkal doğrultusunda şüphelilerin Ömer B., Ali R. ve Haktan Ç. olduğunu belirledi. Olayla ilgili başlatılan çalışmada plakası belirlenen kamyonet, Fener Mahallesi 1907 sokak üzerinde park halinde bulundu. Çevrede yapılan aramalarda şüphelilerden Ömer B. ve Ali R. yakalandı. Diğer şüpheli Hakan Ç.'nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

"ÇOK KORKTUK"

Kaçan şüphelilerin oturduğu evin bahçesine geldiğini belirten Ayşe Sakat, dışarıdan gelen sesler üzerine pencereye çıktıklarında 3 kişinin bahçeye girip saklanmaya çalıştığını ve daha sonra polislerin geldiğini söyledi.

"BİRAZ ALKOLLÜ GİBİYDİLER"

Mutfakta kahve yaparken bir ses duyduğunu ve dışarıya çıktığını belirten Hatice Acar ise, "Lambalarını söndürmüşler. Bir ses gürültüye hemen dışarıya çıktım. Ben dışarıya çıkınca birden üzerime doğru gelmeye başladılar. 2 kişi tarlanın içine doğru kaçmaya başladı. Kardeşim de birisine müdahale etti. Sonrasında polis ekipleri geldi yakaladı. Çocuklar biraz alkollü gibiydiler" diye konuştu.

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