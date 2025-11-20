Önce cinsel istismar sonra bıçaklı saldırı, 11 yıl sonra tutuklandı
Çorum'un Alaca ilçesinde bakıcısı olduğu yaşlı kadına önce cinsel saldırıda bulunup ardından 18 bıçak darbesiyle öldüren zanlı 11 yıl sonra tutuklandı.
Çorum'da faili meçhul cinayet 11 yıl sonra aydınlatıldı
71 yaşındaki Asiye Şahin'in 6 Ocak 2014'te yalnız yaşadığı evinde cinsel saldırıya uğramış ve 18 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada cinayet şüphelisi yaklaşık 10 yıl belirlenemedi.
Yaklaşık 1,5 yıl önce Alaca Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma dosyasının tekrar açılmasıyla inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 ay süren çalışmayla cinayetin yaşlı kadının bakıcısı M.E.Y. (34) tarafından işlendiğini belirledi.
Başka bir suçtan ötürü cezaevinde bulunduğu tespit edilen şüpheli, Şahin'e yönelik eyleminden dolayı Alaca Adliyesi'nde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.