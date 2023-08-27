Önce dayak sonra gasp: Genci dövüp telefonunu çaldılar

İstanbul Beyoğlu’nda 6 kişilik bir grup, sokakta yürüyen gencin etrafını çevirerek önce dövdü ardından da telefonunu gasp etti. Olayın ardından kaçan grup, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı.

Önce dayak sonra gasp: Genci dövüp telefonunu çaldılar

Beyoğlu'nda sabah saatlerinde sokakta yürüyen Abdulkadir K.‘nın etrafı bir anda 4 erkek ve 2 kızdan oluşan bir grup çevirdi.

6 kişilik grup bir anda Abdulkadir K.’yı dövmeye başladı.

Duruma karışmaya çalışan Abdulkadir K.'nin arkadaşları da duruma müdahale etmeye çalışınca dövüldü. K.'nın telefonu gasp edildi. Vatandaşlar ve grup arasında kısa süreli süren tartışmanın ardından şahıslar gözden kayboldu.

Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Önce dayak sonra gasp: Genci dövüp telefonunu çaldılar - 1

POLİS YAKALADI

Olayın ardından gencin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede yaptığı çalışmada şüphelilere ulaşamadı. Ancak emniyete götürülen genç şikayetçi olmayarak polis merkezinden ayrıldı.

Buna rağmen çalışma yapan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.
Yapılan çalışmalar sonucunda 6 kişilik grubu tespit eden polis hepsini tek tek yakaladı. Gözaltına alınan grup emniyete götürüldü.

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