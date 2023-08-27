Önce dayak sonra gasp: Genci dövüp telefonunu çaldılar

POLİS YAKALADI



Olayın ardından gencin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.



Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede yaptığı çalışmada şüphelilere ulaşamadı. Ancak emniyete götürülen genç şikayetçi olmayarak polis merkezinden ayrıldı.



Buna rağmen çalışma yapan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda 6 kişilik grubu tespit eden polis hepsini tek tek yakaladı. Gözaltına alınan grup emniyete götürüldü.

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