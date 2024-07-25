Önce direğe çarptı sonra bahçe duvarında asılı kaldı

Konya'da bir otomobil, beton direğe çarptıktan sonra savrulup sitenin bahçe duvarında asılı kaldı. Olaydan kamyonetin sürücüsü Selahattin Günay, yaralandı.

Önce direğe çarptı sonra bahçe duvarında asılı kaldı

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında, Kulu ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Ahmet Baran Caddesi'nde meydana geldi.

Selahattin Günay yönetimindeki kamyonet, kontrolden çıkıp yolun kenarındaki elektrik hattına ait beton direğe çarptı. 

Önce direğe çarptı sonra bahçe duvarında asılı kaldı - 1

Savrulan kamyonet, bir sitenin bahçe duvarında asılı kaldı. Kazada sürücü Selahattin Günay yaralandı.

İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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