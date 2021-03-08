Önce doktoru tehdit etti, sonra özür dileyip pizza dağıttı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde görevli acil servis doktoru, tartışma sırasında kendisini tehdit eden hastayla 20 sağlık görevlisine pizza ısmarlaması şartıyla uzlaştı.

Anadolu Ajansı - DHA 08.03.2021 - 17:16 | Son Güncelleme : 08.03.2021 - 17:17

Önce doktoru tehdit etti, sonra özür dileyip pizza dağıttı

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Gaziantep'te İslahiye Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli doktor Ayşe Okuducu, bir süre önce muayene konusunda hastası Bünyamin K. ile tartıştı.

Okuducu, hastanın kendisini tehdit ettiğini öne sürerek Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulundu.

Savcılık konunun uzlaştırma kapsamında olması üzerine dosyanın Uzlaştırma Bürosuna gönderilmesine karar verdi.

PİZZA İKRAM ETTİ, ÖZÜR DİLEDİ

Uzlaştırmacının taraflarla görüşmesi sonucu doktor, hastanın 20 sağlık çalışanına pizza ısmarlamasını istedi.

Teklifi kabul eden Bünyamin K., 20 sağlık çalışanına pizza ikramında bulundu ve doktor Okuducu'dan da özür diledi.

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