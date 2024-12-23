Önce dövdüler sonra vurdular: Kolundaki bilezikleri çalıp kaçtılar

Karacoğlan Mahallesi'nde evinde yalnız yaşayan Müyesser Kızıloluk (52) rahatsızlandığını belirterek komşularından yardım istedi.



Feke Devlet Hastanesinde kontrolleri yapılan Kızıloluk'un vücudunda darp izlerinin olduğu, silahla vurulduğu tespit edildi.



Yaralı kadın müdahalenin ardından önce Kozan Devlet Hastanesi'ne daha sonra Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

BİLEZİKLERİ ÇALINDI



Polis ekiplerince yapılan ilk incelemede Kızıoluk'un dövülüp silahla vurulduktan sonra kolundaki altın bileziklerin çalındığı belirlendi.



Polis ekipleri evde delil toplama çalışması yaptı.