Önce elektrik direğine çarptı sonra korkuluklarda asılı kaldı: 1 ölü

Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil elektrik direğine çarpıp yol kenarında bulunan demir korkuluklarda asılı kaldı. Kazada otomobilde bulunan Muharrem P. hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Önce elektrik direğine çarptı sonra korkuluklarda asılı kaldı: 1 ölü

Kaza, saat 01.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi, Sırameşeler mevkinde meydana geldi.

İddiaya göre, M.P idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Savrulan otomobil, yol kenarında bulunan demir korkuluklarda asılı kaldı.

Kazada, sürücü M.P. ile yanında bulunan Z.P., F.P. ve Muharrem P. araçta sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Önce elektrik direğine çarptı sonra korkuluklarda asılı kaldı: 1 ölü - 1

İtfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Muharrem P.'nin, yapılan tüm müdahalelere karşın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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