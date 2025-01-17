Önce elektrik direğine çarptı sonra korkuluklarda asılı kaldı: 1 ölü

Kaza, saat 01.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi, Sırameşeler mevkinde meydana geldi.



İddiaya göre, M.P idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Savrulan otomobil, yol kenarında bulunan demir korkuluklarda asılı kaldı.



Kazada, sürücü M.P. ile yanında bulunan Z.P., F.P. ve Muharrem P. araçta sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.