Önce enkazdan sonra morgdan çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay'da büyük yıkıma neden oldu. Hatay'da depremden etkilenen ilçelerden biri de İskenderun oldu.



Depremin ilk gününde İskenderun'daki arama kurtarma çalışmalarına katılan kebap ustası Ahmet Vurgun, enkazlardan çıkardıkları cenazeleri morga getirdiği esnada hayretler içinde bırakan bir görüntü ile karşılaştı.



Morga öldüğü sanılarak getirilen çocuklardan birinin parmağını kıpırdattığını fark eden Vurgun, çocuğun yanına giderek kontrol ettiğinde ağzından köpük geldiğini gördü.

Bunun üzerine küçük çocuk sağlık görevlilerine teslim edildi ve tedavi altına alındı.

"İKİ ARKADAŞ MORGA GETİRDİK"



O gece yaşadığı olayı ömrü boyunca unutamayacağını söyleyen Ahmet Vurgun, "6 Şubat sabahı depremden canımızı kurtardık ve gönüllü olarak enkaz altındaki cesetlere yardım ettik, yaralıları kurtarmaya çalıştık. Cesetleri çıkardık arabaya koyduk, hastaneye getirdik. Tabii o an mahşer, her taraf yaralı, ceset. Doktorlar baktı, 'Cesetleri morga götürebilirsiniz' dedi. İki arkadaş morga getirdik." dedi.