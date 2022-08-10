Önce eşini sonra da sağlık çalışanlarını dövdü

Şanlıurfa'da bir kişi önce eşini ardından da hastaneye kaldırılan eşine rapor hazırlayan 2 sağlık çalışanını dövdü. Güvenlik kamerasına yansıyan olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.



Karaköprü ilçesinde kocası Y.A. tarafından dövülen A.A. ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.



Kadının tedavi olup darp raporu almaya çalıştığı esnada kocası Y.A. beraberindeki yakını M.A. ve T.A. da hastaneye geldi.



Olayın yaşandığı özel hastane

Karısına müdahale ederek rapor almasına mani olmaya çalışan Y.A. ve beraberindeki 2 kişi, çıkan arbedede hemşire ve güvenlik görevlisine saldırdı.



Sağlık görevlileri ise başka bir hastaneden darp raporu alarak kendilerine saldıran 3 kişiden şikayetçi oldu.



Olay yerine gelen polis ekiplerince, Y.A. ile 2 yakını gözaltına alındı.



Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, hastaneye girmeye çalışan şahısların sağlık çalışanlarına saldırdığı ve bu esnada diğer sağlık çalışanlarının kapıyı kapatarak içeri girmelerini engellemeye çalıştıkları görülüyor.