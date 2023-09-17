Önce eşini sonra kendini bıçakladı

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Nenehatun Mahallesi Lokman Hekim Caddesi’nde sabah saatlerinde Cemalettin Gökdemir (49), boşanma aşamasında olduğu 23 yıllık eşi Gülseren Gökdemir’le (40) karşılaşıp tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü.

Cemalettin Gökdemir, eşini boğazından bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Gökdemir, koştuğu sırada kendini de bıçakladı ve kanlar içinde yerde kaldı. 300 metre arayla kanlar içinde yatan Gülseren Gökdemir ve Cemalettin Gökdemir, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Gülseren Gökdemir, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Cemalettin Gökdemir ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Çiftin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.